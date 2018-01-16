اقتصادي / ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 2012
الثلاثاء 1439/4/29 هـ الموافق 2018/01/16 م واس
فرانكفورت 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واس
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، وصول معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 8ر1% وهو أعلى مستوى له منذ 2012، ليؤكد التقديرات الأولية الصادرة في ديسمبر الماضي.
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر3% والغذاء بنسبة 3% إلى جانب ارتفاع أسعار التأجير ساهم في ارتفاع معدل التضخم.
وكان معدل التضخم في ألمانيا خلال 2016 سجل 5ر0% فقط. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 7ر1%.
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12:12ت م