فرانكفورت 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، وصول معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 8ر1% وهو أعلى مستوى له منذ 2012، ليؤكد التقديرات الأولية الصادرة في ديسمبر الماضي.وأشار المكتب إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر3% والغذاء بنسبة 3% إلى جانب ارتفاع أسعار التأجير ساهم في ارتفاع معدل التضخم.وكان معدل التضخم في ألمانيا خلال 2016 سجل 5ر0% فقط. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 7ر1%.// انتهى //12:12ت م