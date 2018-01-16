الرياض 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسشاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في "منتدى الأعمال السعودي الياباني، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً بمدينة الرياض، تحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يروشيجي سيكو، وعدد من قيادات القطاعين الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.واستعرضت "مدن" من خلال جناحها في المنتدى, منتجاتها وفرصها الاستثمارية وملامح التَّطور المتقدم في مستوى البنى التحتية والبيئة الداعمة للاستثمار الصناعي في مدنها الصناعية، وقدمت تعريفاً بالخدمات والحوافز والتسهيلات وغيرها من المقومات الاستثمارية الأخرى الموجهة للمستثمرين والصناعيين ورواد الأعمال، والتي تشمل مختلف المجالات والفرص الصناعية والخدمات المساندة، مثل الأراضي الصناعية، و "واحات مدن"، والمصانع الجاهزة المبنية بمواصفات عالمية، والمجمعات السكنية الراقية، والمراكز الخدمية والمساندة، وغيرها.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "مدن" بندر الطعيمي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى، تهدف إلى استقطاب المستثمرين من خلال تعريفهم بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة، والمزايا التحفيزية التي تقدمها "مدن" في مدنها الصناعية، ومدى كفاءة وجودة خدماتها الدَّاعمة لتطوُّر ونمو الصِّناعات الوطنية وتوسيع دائرتها.وأكد الطعيمي أن "مدن" نجحت في استقطاب العديد من الشركات اليابانية الكبرى للاستثمار في مدنها الصناعية، ما أسهم في توطين التقنيات العالمية في مختلف مجالات الصناعة، بجانب توفيرها لمئات الوظائف للكوادر السعودية، ومن تلك الشركات (أيسوزو موتور - ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة - يونيشارم الخليج للصناعات الصحية - إيبارا -أزبل - "كوبوتا" للمعدات الثقيلة - ومجموعة "توراي" اليابانية الصناعية).ويأتي انعقاد هذا المنتدى الذي شاركت فيه أكثر من 60 شركة يابانية، تعزيزاً للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ولزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، الذي تجاوز خلال العام 2016م نحو 100 مليار ريال، بقيمة صادرات تزيد على 72,3 مليار ريال، وبقيمة واردات 27,8 مليار ريال.// انتهى //12:15ت م