طرابلس 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسدعا المجلس الأعلى للمصالحة في ليبيا إلى تفعيل المصالحة الوطنية في كثير من ملتقيات واجتماعات المصالحة وتوحيد أهدافها وغاياتها.جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس اليوم، أكد فيه أن البيان يأتي استجابتًا للمطالبة المستمرة والمتكررة.ودعا البيان جميع القوى الوطنية إلى التوحد والإلتقاء حول مشروع وطني واحد للإصلاح وتصحيح المسار ينقذ البلاد مما تعانيه من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.// انتهى //12:17ت م