الصين 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واستمكن المنتخب الأولمبي الفلسطيني من بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم بفوزه على منتخب تايلاند بخمسة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها تأهل منتخب اليابان الأولمبي إلى ربع النهائي بفوزه اليوم على كوريا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف .وبهذا الفوز رفع منتخب اليابان رصيده إلى 9 نقاط، وتأهل لمواجهة ثاني المجموعة الأولى منتخب أوزبكستان في دور الثمانية من المسابقة.// انتهى//22:53ت م