القاهرة 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم في القاهرة، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، في إطار مشاركة بلاده في مؤتمر نصرة القدس الذي يبدأ أعماله غدًا ويستمر لمدة يومين.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، بما في ذلك العلاقات البرلمانية.// انتهى //22:54ت م