إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي حفل استقبال تكريماً لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي وصل اليوم إلى إسلام آباد ليرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة في دورتها الحادية عشر.حضر الحفل الذي أقيم في البيت السعودي بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني المهندس خرم دستغير خان، ومعالي وزير التجارة الباكستاني محمد برويز ملك، ومعالي وزير المواصلات الباكستاني حافظ عبدالكريم بخش، ومعالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصادية الباكستاني رانا محمد أفضال، وراعية مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية السعودية في مجلس الشيوخ الباكستاني معالي السيناتور سحر كامران، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، وسفير باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين ورجال الأعمال.كما حضر الحفل الوفد المرافق لمعالي وزير التجارة والاستثمار، والملاحق ورؤساء المكاتب السعودية وأعضاء السفارة.//انتهى//22:55ت م