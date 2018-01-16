القاهرة 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسحقق فريق الأهلي فوزًا على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، تصدر الأهلي الدوري بـ 42 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 25 في المركز الثامن.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق وادي دجلة مع المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ليرفع المصري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //23:11ت م