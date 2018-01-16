القدس المحتلة 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين فيما قررت سلطات الاحتلال هدم منازل في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط خالد الزير وطفله وشابًا آخر، أثناء تصديهم للمستوطنين في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.من جهة ثانية, اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ، وألصقت إخطارات هدم إدارية جديدة لعدد من منازل الفلسطينيين، بحجة البناء دون ترخيص.// انتهى //23:20ت م