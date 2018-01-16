واشنطن 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني.وأفاد بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض أن الاتصال تناول استمرار كابول وتقدمها بشأن الإصلاحات، والاندماج السياسي، والأعمال التحضيرية للانتخابات المقبلة , بالإضافة إلى الوضع الأمني في أفغانستان .وأكد الجانبان مجددًا على الروابط الدائمة والتحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وأفغانستان.// انتهى //23:23ت م