الدمام 29 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 16 يناير 2018 م واسلم تقتصر فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" في نسخته الثانية، المقام حاليا على طريق الرياض ــ الدمام ، على الإعداد والتجهيز لـ55 فعالية متنوعة، منبثقة من تراث الصحراء في الجزيرة العربية، وإنما سعى إلى توفير أجواء المعيشة الصحراوية، بكل تفاصيلها وملامحها القديمة، للراغبين من زوار المهرجان، عبر التخييم في قلب الصحراء، وقضاء أوقات من الهدوء ، فوق الرمال الناعمة، وبين الأودية والتلال، كما كان يفعل الأجداد في السابق.وتسابقت الأسر السعودية والخليجية من زوار سفاري بقيق، نحو مركز الحجز والتسجيل، لحجز الخيام التي وفرتها اللجنة المنظمة للمهرجان على مقربة من الساحة الرئيسية التي تحتضن الفعاليات، وهو ما مكن تلك الأسر من الاستمتاع بالأجواء الصحراوية، والعيش الكامل مع السمر حتى ساعات متأخرة في قلب صحراء بقيق.وأوضح مدير المهرجان فيصل العتيبي أن اللجنة المنظمة وفرت نحو 60 خيمة للعائلات السعودية والخليجية، الراغبة في التخييم، كما تم أنشاء مركز لحجز تلك الخيام، كما لاحظت اللجنة المنظمة الإقبال الكبير عليها الذي فاق التوقعات، كما أن عدد الخيام المتوفر، غير كاف لهذه الأعداد، وبخاصة في إجازة نهاية الأسبوع، وهو ما دعانا إلى التفكير جديا في مضاعفة عدد الخيام إلى 120 خيمة، مجهزة بكل معدات السلامة والوسائل اللازمة لاستقبال الأسر.// انتهى //23:41ت م