جيزان 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسنفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، اليوم ، محاضرة دعوية بعنوان " الأمانة والإخلاص " ألقاها محمد بن محمد عكور ، بحضور مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور محمد الأمين بن خطري الطالب، وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " بالواجهة الجنوبية لمدينة جيزان.وأكد المحاضر أهمية الأمانة في العمل والإخلاص في تأديته على ما يحبه الله ويرضاه , مبيناً أن أوجب الأمور التي يجب فيها الإخلاص والأمانة هي حقوق الله على العباد من توحيد في العبادة لله وعدم الشرك به , وتأدية الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الأركان والواجبات.ودعا المحاضر، الجميع للإخلاص في العمل وتأديته بكل أمانة وصدق وإخلاص والعمل بكل جد واجتهاد لتقديم كل ما يخدم الصالح ويلبي متطلبات الأمة وما يحتاجونه من خدمات , سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخيرو الفائدة .// انتهى //23:57ت م