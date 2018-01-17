جيزان 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، غداً، محاضرة توعوية بعنوان " مكانة الشهيد في الإسلام " يلقيها الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي ، وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وأوضح مدير عام الفرع الدكتور محمد الأمين بن خطري الطالب، أن المحاضرة تأتي في إطار الفعاليات والبرامج الدعوية والتوعية التي ينظمها المكتب طيلة أيام المهرجان بهدف تعريف مختلف فئات المجتمع بكل ما يهمهم في دينهم ودنياهم, وتعريفهم بكل ما يعود بالنفع والفائدة عليهم، داعياً الجميع إلى الحضور والاستفادة من المحاضرة.// انتهى //00:24ت م