مكة المكرمة 30 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد عدداً من المحاضرات التوعوية في جوامع محافظة تربة خلال الفترة من غرة شهر جمادى الأول للعام الحالي إلى التاسع والعشرين من شهر شعبان للعام الحالي.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع ياسر بن علوي فدعق أن الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات التوعوية التي ينظمها الفرع تعالج الفكر الضال وكيف نكون قدوة في المجتمع مضيفا أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها الشيخ سعد بن عبدالله البقمي, بعنوان (درس أسبوعي في العقيدة من "كتاب عقيدة التوحيد" لمعالي الشيخ صالح الفوزان ) يوم الخميس الموافق اليوم الأول من شهر جمادى الأول الحالي بعد صلاة العشاء بجامع السردي بتربه, كما سيلقى الشيخ نفسه درس بعنوان ("الملخص الفقهي"لمعالي الشيخ صالح الفوزان) يوم الخميس الموافق اليوم الأول من شهر جمادى الأول للعام الحالي من بعد أذان صلاة العشاء إلى يوم الثلاثين من شهر محرم بداية العام القادم بجامع السردي بحي تربة.كما سيلقى الشيخ نفسه محاضرة بعنوان (كيف نكون قدوة ) يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر رجب للعام الحالي بعد صلاة المغرب إلى أذان صلاة العشاء بجامع الدوار بحي تربة، وسيلقى الشيخ نفسه محاضرة بعنوان ( أتاكم خير الشهور ) يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان للعام الحالي بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بجامع بن سمحي بحي تربة.// انتهى //12:04ت م