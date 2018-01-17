الشقيق 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسيواصل مهرجان " الشقيق السياحي للتسوق والترفيه " فعالياته وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان, ويضم بين جنباته حزمة من البرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية.ويتضمن موقع المهرجان جميع ما يحتاجه الزوار والمتنزهون من احتياجات ولوازم, فضلاً عن توفر عوامل التسوق للعوائل وتوفر الجانب الترفيهي من خلال الألعاب ووسائل الجذب والترفيه الأخرى في مقر السوق، وتشمل البوفيهات والمقاهي المصغرة التي تقدم خدمات المأكولات والمشروبات الساخنة والعصائر بجميع أنواعها.كما يشمل المهرجان خيمة تسوق متكاملة تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية وغيرها, فيما ينتظر الجمهور برامج مصاحبة للمهرجان خلال مسيرته على شاطئ الشقيق الوجهة السياحية لأهالي جازان.// انتهى //12:07ت م