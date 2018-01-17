نجران 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للمهندسين بالمنطقة، أمس، محاضرة بعنوان "تمويل المشاريع وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص"، وذلك بقاعة الحمرور بمقر الغرفة.وتضمنت المحاضرة التي قدمها نائب رئيس شعبة المشاريع بالجمعية المهندس عبدالله السبيعي, عدد من المحاور منها، أنواع التمويل للمشاريع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبيئة التنظيمية والتشريعية للشراكات بين القطاعين والقطاعات المستهدفة في الشراكة.وأكد أمين عام غرفة نجران صالح بن حمد كرحان, حرص الغرفة على التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات السعودية المعتمدة لتقديم البرامج والمحاضرات وورش العمل المتخصصة والعامة لتثقيف وتوعية رجال الأعمال والمهتمين.// انتهى //12:09ت م