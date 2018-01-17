القنفذة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واستواصل فعاليات مهرجان ربيع المظيلف الثاني تحت شعار " ربيعنا عشم .. تراث وثقافة" في يومه الخامس.وبلغ عدد زوار المهرجان في اليوم الخامس أكثر من 10 آلاف زائر، حيث تم تقديم عدد من الأمسيات الشعرية واللوحات الفنية التي تفاعل معها الحضور.وتضمنت الفعاليات الألوان الشعبية لمحافظة القنفذة وما تتمتع به المحافظة من تاريخ عريق وما تشتهر به من أماكن تاريخية متنوعة ومتعددة, كما احتضن المسرح المفتوح عدد من الأمسيات الشعرية التي شارك فيها مجموعة من الشعراء الذين تناولوا الألوان الشعرية المختلفة.وفي ختام الأمسية تم تكريم الشعراء المشاركين من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان.// انتهى //12:17ت م