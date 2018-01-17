العارضة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسسلّم مساعد رئيس بلدية محافظة العارضة رئيس قسم الخدمات عصام رفاعي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة أحمد العبدلي أمس، كسوة الشتاء المقدمة من فريق " غيمة عطاء " النسائي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية التي استفاد منها 250 عاملًا من عمال النظافة بالبلدية.جاء ذلك ضمن إسهامات الفريق التطوعي الذي يعمل من خلال مشاركة عدد من الأسر بمحافظة العارضة والمعلمات وربات المنازل، وبدعم لجنة التنمية لتمكين الفريق من ممارسة نشاطه المجتمعي وتفعيل مبادراته والاستفادة من خبراته وطاقاته لتعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع.// انتهى //12:18ت م