نجران 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واستنظم الكلية التقنية بمنطقة نجران الأسبوع القادم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية في أبالرشاش.وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية، بالإضافة إلى عرض عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وتطبيقات على بوابة التدرب الإلكتروني وبوابة المتدربين ونظام رايات.// انتهى //12:19ت م