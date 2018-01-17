الطائف 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسشرعت لجنة مختصة من أمانة الطائف وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, بتنفيذ إجراءات احترازية ووقائية واستقصائية في سوق الطيور شرق الطائف, للوقاية من انفلونزا الطيور من نوع H5N8،إذ بدأ فرع الزراعة بعمل استقصاء وبائي دوري بشكل أسبوعي وأخذ عينات في حالة الاشتباه، حيث لم تثبت أي إصابة حتى الآن وحمد الله.وحظرت اللجنة التي تضم مندوبين من الإدارة العامة للأسواق والإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة، ومندوبين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، دخول أي طيور من خارج الطائف للسوق، مع إغلاق ساحة الحراج على الطيور احترازياً لمنع تداول أي طيور مصابة، علماً بأن السوق سيستمر في نشاطه الاعتيادي.ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل , الإدارة العامة للأسواق ووحدة تنمية الاستثمار وبلدية جنوب الطائف الفرعية باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة المستهلك، وإغلاق ساحة الحراج الأسبوعي وإلزام مستثمر الموقع بذلك، وفي حال ظهور أي حالة يتم التنسيق بين الأمانة والزارعة لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة .// انتهى //12:24ت م