تونس 30 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم قرار المجلس المركزي الفلسطيني , في ختام اجتماع عقده في رام الله بالضفة الغربية , تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان ,وذلك ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل .وفي الملف الليبي , ألقت صحف تونس الضوء على ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت بين عناصر مسلحة قرب مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس إلى 20 قتيلا مما أدى إلى إغلاق المطار وتوقف حركة الملاحة الجوية فيه, ونقلت في السياق إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية هذا الاعتداء معتبرة أن ما جرى عبث بأمن العاصمة الليبية ويعرض حياة المسافرين وسلامة الطيران إلى الخطر .ونقلت اليوميات التونسية فحوى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ خلالها الرئيس الصيني نظيره الأمريكي بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية , مؤكدا على أهمية التهدئة بشان هذه القضية .وضمن تقارير إخبارية متفرقة أولت صحف الصباح اهتماما باقرار نحو 1800 عالم دين باكستاني فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية , وتصريح السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان بان تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا يسكون جاهزا بحلول 29 يناير الحالي .// انتهى //12:26ت م