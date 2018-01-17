تونس 30 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018 م واستحتضن تونس حاليًا أعمال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي الأول الذي يشارك فيه 200 مسؤول ورجل أعمال من 20 بلدا.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى إرساء نسيج اقتصادي قوي بين الدول الأفريقية المنضوية تحت اشراف المجلس ودعم التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الأخرى.كما يرمي إلى المساهمة في النمو الاقتصادي الأفريقي وكذلك تشكيل نافذة لدفع المبادلات وفرص الاستثمار بين الدول الأفريقية من جهة ومع بقية دول العالم من جهة أخرى.ويبحث المجتمعون عدداً من المسائل على غرار التكتل ضمن قطب اقتصادي موسع وإرساء هياكل عصرية وذات قدرة تنافسية قادرة على الاستجابة إلى الحاجيات المشتركة في مجال البنية التحتية واعتماد صيغ تعاون جديدة مع بقية دول العالم علاوة على تطوير مناخ الأعمال.ويتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات أعمال مباشرة وعرض آليات تمويل المشاريع الخاصة في إفريقيا في قطاع البناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية والمنجمية والصحة والزراعة.// انتهى //12:39ت م