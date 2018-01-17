طولكرم و الخليل 30 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، مواطنا فلسطينيا من محافظة طولكرم ،بالإضافة إلى فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال عتقلت الشاب محمد سليم عطية مجادبة، من بلدة علار شمال طولكرم بعد مداهمة منزله.من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت الفتيين إسماعيل ماهر الشريف ، وقصي أيمن الطيطي ، ونقلتهما إلى جهة مجهولة، بينما داهمت مخيم الفوار وقرية رابود جنوب الخليل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //12:40ت م