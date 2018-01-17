القاهرة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسبدأت في القاهرة اليوم أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي ينضمه الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات على مدى يومين بمشاركة وفود من 86 دولة من بينها المملكة العربية السعودية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء المصري الدكتور محمد مختار جمعة ، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ، ومعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور أولاف فيكس تافيت.// يتبع //12:54ت م