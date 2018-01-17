الرباط 30 ربيع الاخر 1439 ه موافق 17 يناير 2018 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم الوضع في تونس في ظل استمرار التظاهرات بعدد من المدن التونسية احتجاجا على سياسة التقشف وارتفاع الأسعار.وتناولت الصحف، تطورات الملف الفلسطيني بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،و نقلت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد أنه لن يقبل أي مفاوضات جديدة مع إسرائيل إلا تحت وساطة دولية.ونقلت الصحف تصريحات الرئيس الفرنسي الذي أعلن أن بلاده تبقى ملتزمة بإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتوقفت عند مستجدات الوضع على الساحة اليمنية وركزت على المواجهات العنيفة التي تدور بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية الانقلابية في شرق محافظة صعدة شمال اليمن.وتطرقت الصحف إلى الأوضاع الأمنية بالعراق عقب التفجير الإرهابي المزدوج بالعاصمة بغداد الذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.// انتهى //12:54ت م