القاهرة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الخبراء والمختصين بالاستثمار في الدول العربية في تفسير بنود الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.وأشار خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء والمختصين بالاستثمار من الدول العربية لإعداد المذكرة التفسيرية النهائية للاتفاقية الموحدة "المعدلة" للاستثمار في رؤوس الأموال العربية بالدول العربية، إلى أنه سوف يتم عرض المذكرة التفسيرية، التي سوف يتم التوصل إليها عقب هذا الاجتماع، في شكلها النهائي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة (101) كي يتم إقراراها.وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيتناول تفسير بنود الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وإعداد جملة من التوصيات المتعلقة بالاتفاقية والتي ارتأت اللجنة ضرورة رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ قرار بشأنها.// انتهى //22:50ت م