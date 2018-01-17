الدمام 30 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 17 يناير 2018 م واستحتل الخيمة الرئيسية أو خيمة الضيافة في مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثانية، مكانا استراتيجيا داخل موقع المهرجان، المقام حاليا على طريق بقيق ــ صلاصل بجوار جسر صلاصل.وحرصت اللجنة المنظمة عند اختيارها لموقع خيمة الضيافة، على أن تكون مترامية الأطراف، وتتوسط الفعاليات ، حيث يستطيع مرتادي الخيمة رؤية الفعاليات أمامهم بكل وضوح، وهم يحتسون القهوة العربية والتمر، والشاي ، ويشعرون بدفء المواقد المشتعلة لصنع المشروبات الساخنة .ويصل طول خيمة الضيافة إلى 100 متر، وعرض 20 متراً، وتستوعب نحو 500 زائر في وقت واحد، وتم تجهيز الخيمة وفرشها بنحو 90 سجادة ، وفي مدخل الخيمة وضعت ثمانية صقور، وهو ما أضفى عليها جواً من تراث الصحراء القديم، الذي كان يتميز بانتشار الصقور بين القبائل العربية، واستخدامها في الصيد.ويمكّن موقع الخيمة، وطولها، من أن تطل مباشرة على البوابة الرئيسية للمهرجان، فضلا عن الساحة الرئيسية التي تحتضن فعاليات الهجن ومحاربي الصحراء، كما تطل على معرض السيارات الكلاسكية القديمة، فضلا عن خيمة أرامكو السعودية، وما تحتويه من فعاليات متنوعة.ويجد زوار المهرجان، المتجهين لخيمة الضيافة، كل الترحاب من القائمين عليها، الذين يستقبلونهم ويصطحبونهم إلى أماكن جلوسهم، قبل أن يقدمون لهم القهوة العربية أو الشاي ، ويجيبون على استفسارات الزائر بخصوص فعاليات المهرجان .وأوضح مدير المهرجان فيصل العتيبي أن الخيمة الرئيسية أو خيمة الضيافة تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية، التي يفضلها زوار المهرجان ، مبيناً أنه يقام في الخيمة العرضة النجدية ، وألوان ثقافية متنوعة من مختلف مناطق المملكة، ولها علاقة بتراث الصحراء، بجانب الفعاليات الشعبية من مختلف مناطق المملكة، وإقامة الأمسيات الشعرية.// انتهى //22:55ت م