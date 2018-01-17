جيزان 30 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018م واساختتمت مساء اليوم فعاليات معرض " عالم الجيولوجيا وكنوزها 4" الذي نظمته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية , وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان , حيث سعى المعرض على مدى أسبوع لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية 2030 عبر التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني .واطلع زوار المعرض على أهم أعمال الهيئة ومهامها في علوم الأرض وإنجازاتها، وإعلانها عن آخر اكتشافاتها , إلى جانب العروض الخاصة عن الأحجار الكريمة والكشف المجاني للجمهور عن مجوهراتهم وأحجارهم الكريمة التي يقتنوها.كما أسهم المعرض في تسليط الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية التي تقوم بها الهيئة من خلال أجنحة مختلفة مقسمة بأشكالها الجيولوجية التي تصف التاريخ الطبيعي في الصحاري ، من خلال جناح الكهوف والجيولوجية البحرية وجناح الأحافير ، إلى جانب عرض مرئي عن النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة، وتوزيع محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وكيفية تسجيل الهزات الأرضية .وتابع الحضور توزيع الحرات البركانية في منطقة الدرع العربي، مع مشاهدة الحرة البركانية على الطبيعة من خلال مجسم بركاني يوضح الشكل الحقيقي لأحد أهم الفوهات البركانية بالمملكة، بالإضافة إلى جهاز استشعاري يُمكن للزائر من استخدامه لمعرفة كيفية متابعة الموجات الزلزالية ، فضلا عن جناح التنقيب عن المعادن الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة , فيما أبدى الزوار سعادتهم بما اطلعوا عليه من معروضات لأهم أعمال هيئة المساحة الجيولوجية في علوم الأرض.// انتهى //22:57ت م