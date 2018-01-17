الأمم المتحدة 30 ربيع الاخر 1439 الموافق 17 يناير 2018 م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة أن حظر السلاح المفروض على ليبيا يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى، إذ يقع المدنيون من الرجال والنساء والأطفال ضحايا للهجمات العشوائية أو الاشتباكات بين الأطراف.وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم إن الجماعات المسلحة تقاتل في المناطق السكنية بدون أي اعتبار لسلامة المدنيين.وقدم سلامة إحاطته لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية من تونس وليس من العاصمة الليبية طرابلس كما كان يأمل، وذلك لأن الاشتباكات الدامية علقت جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طيلة الأسبوع.وقال إن تعديل الاتفاق السياسي الليبي هو أكثر السبل ملائمة لتحقيق هذا المسعى. وأعرب عن تفاؤله إزاء جهود أعضاء البرلمان ومجلس الدولة لتحقيق هذا الهدف، والمبادرات العديدة الهادفة إلى التوصل إلى الإجماع اللازم.وبالتماشي مع خطة العمل الخاصة بليبيا، استعرض غسان سلامة المجالات التي سيركز عليها عمل البعثة.// انتهى //23:23ت م