جيزان30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسينظم القسم النسائي التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً برنامجاً دعوياً للنساء وذلك في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بمدينة جيزان.ويتضمن البرنامج الذي يبدأ بعد صلاة العصر دورة نسائية ومسابقة للنساء في حفظ القرآن الكريم ومحاضرتين دعويتين بعنوان " دور المرأة في تعزيز الانتماء الوطني" ، تلقيها احلام النجمي وأخرى تحت عنوان "الحجاب الشرعي بيان حكمة وخطورة التساهل فيه " تلقيها عائشة عكور.ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية النسائية التي ينفذها الفرع، بالخيمة الدعوية ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل.. مشتى الكل" .// انتهى //23:49ت م