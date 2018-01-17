الشقيق 30 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 17 يناير 2018م واسأُختتمت مساء اليوم فعاليات الملتقى الدعوي الربيعي السابع, الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب , بحضور رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي وذلك باستراحة البلدية في الكورنيش الشمالي بشاطئ الشقيق.وأوضح مدير المكتب بالشقيق محمد بن إبراهيم المطمي أن الملتقى الذي استمر أسبوعًا شهد العديد من المحاضرات والمسابقات الثقافية والبرامج الدعوية الموجهة لمختلف الفئات العمرية, إضافة لتخصيص موقع للعنصر النسائي شهد تنفيذ العديد من الفعاليات الدعوية الخاصة بهن.وأضاف أن البرنامج حظي بمشاركة جماهيرية فاعلة عززت نجاح الملتقى , وحققت الفائدة المرجوة منه في استهداف مختلف شرائح المجتمع وإفادتهم خلال إجازة الربيع , فيما جرى تكريم المتعاونين والمشاركين في تنظيم الملتقى .// انتهى //23:52ت م