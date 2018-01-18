الرياض 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، أنه يطمح لأن يكون هذا المهرجان الأول على مستوى العالم .وقال سموه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الْيَوْمَ في الرياض عقب حضوره مراسم القرعة لتوزيع الجياد في شوط كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي الذي سيقام ضمن المهرجان : "توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تؤكد على جميع اللجان العاملة تقديم الأفضل في كل نسخة من المهرجان ، وبالتالي تطوره ووصوله للقمة وهو طموح الجميع ، لما يحمله من اسم غالي على الحميع ".وأشاد سمو الأمير فهد بن خالد بالتعاون بين المهرجان وجميع المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب ما أثمر عن إقامة السباق للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بجائزة يبلغ مقدارها مليون دولار ، لافتاً النظر إلى أن هناك خطوات أخرى لاحقة ستسهم في تطوير السباقات وزيادة درجة تنافسها وأهمها تصنيف الجياد المشاركة في السباقات السعودية.وأكد سموه أنهم في إسطبلات الخالدية كسبوا بالاستضافة ، متمنياً التوفيق للجميع ، وقال: "لا يهمني من سيفوز بالسباق، والأهم بالنسبة لي هو أن يكون السباق الأفضل من كافة النواحي وعلى درجة عالية من التنظيم، وأن يكون بحجم الحدث، وطموحي أن يكون السباق أفضل سباق للخيل العربية الأصيلة على المستوى العالمي".كما أكد سموه استعداد اسطبلات الخالدية لدعم السباقات في مختلف مناطق المملكة، حيث أنها وبحسب وصفه ملك لجميع ملاك الخيل العربية الأصيلة في المملكة العربية السعودية .ونوه سموه بحجم المشاركة هذا العام في المهرجان مبيناً أن عدد الجياد المشاركة في النسخة الحالية وصل إلى 400 رأس ، وفي منافسات الجمال شارك 60 رأس على الرغم من أن المعايير هذا العام كانت أصعب".وأضاف :"الأهم خلال المرحلة الحالية هو أن يبدأ تصنيف الخيل العربية ، وبدأنا في العمل من أجل ذلك بالتعاون مع رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة فيصل الرحماني الذي أبارك له المنصب الذي وصل إليه أخيراً، ومن أجل أن نحقق التطور المطلوب يجب أن نصنع قاعدة متينة تسهم في ضمان أستمرارية التطور بشكل متواصل".وأشار سمو الأمير فهد بن خالد إلى أن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات مؤكداً أنه واجهة للمملكة من خلال عدد المشاركات الكبير الذي يشهده من مختلف الدول ، موضحاً أن التعاون قائم مع هيئة الترفيه ليكون المهرجان وجهة لجميع أراد المجتمع .وقال: "هناك مشاركات من أكثر من 20 دولة في المهرجان ما بين ملاك وحكام ومشاركين، وسيكون هناك العديد من الفعاليات فضلاً عن منصة أوسع لمشاركة الأسر المنتجة والفنون التشكيلية وغيرها من الفعاليات، وهناك جائزة ستكون لأفضل صورة فوتوغرافية في سباق السرعة كما هي في منافسات الجمال".يذكر أن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي سيقام خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري ويشمل سباقات للخيل العربية، ومنافسات جمال الخيل العربية الأصيلة تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مزرعة الخالدية غرب الرياض.// انتهى //00:17ت م