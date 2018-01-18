القاهرة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسفاز فريق المقاولون العرب على ضيفه الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بالقاهرة في إطار الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز تقاسم فريق "المقاولون" المركز السادس مع نظيره إنبي، برصيد 28 نقطة، فيما فرط الإسماعيلي في العودة لصدارة الدوري بعدما توقف رصيده عند 41 نقطة في الوصافة خلف الأهلي المتصدر بـ42 نقطة.وفي الإسكندرية فاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، في إطار نفس الجولة، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الـ14، ويستمر النصر في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.كما فاز فريق الأسيوطي سبورت على ضيفه الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثالث مباريات اليوم، ليرتفع رصيد الأسيوطي سبورت إلى النقطة 23 في المركز العاشر، ويتوقف رصيد الرجاء عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر والأخير.// انتهى //00:26ت م