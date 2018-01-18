الباحة 30 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 17 يناير 2018 م واسشهد مهرجان المخواة الشتوي للتسوق والترفيه أعداداً متزايدة من الزوار تجاوز بحسب رئيس المركز الإعلامي بالمخواة ناصر بن محمد العمري , 17 ألف زائر حيث تكتظ الأماكن العامة والحدائق والساحات بالزائرين فيما تقدم الفرق الاستعراضية فقراتها اليومية داخل خيمة التسوق ، إضافة إلى مسرح الطفل والدمى الذي جذب أعداداً متزايدة من المتسوقين، كما شهد سوق الأسر المنتجة المقام بالسوق الشعبي تنوعاً لافتاً في الوجبات التي تقدمها تلك الأسر وسط إقبال متزايد على الأطباق الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.في سياق متصل وعلى هامش المهرجان الشتوي يطلق نادي مشاة المخواة مطلع الشهر القادم فعالياته المتنوعة التي تشمل هايكنج شدا الأسفل، إضافة إلى برامج يومية لرياضة المشي في كل من قرية ذي عين، وممشى البلدية بالمخواة فضلاً عن الأماكن العامة، حيث يتخللها العديد من الفعاليات المنوعة التي تشمل حملات التنظيف وبعض البرامج التوعوية .//انتهى//00:45ت م