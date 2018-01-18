ثقافي / الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات تشارك في مهرجان " جازان الفل .. مشتى الكل "
الخميس 1439/5/1 هـ الموافق 2018/01/18 م واس
جيزان 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واس
حظي جناح الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، باستحسان وإعجاب الزوار بما يضمه من معروضات تحكي التطور التاريخي للعملات والطوابع السعودية من عصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
ويضم الجناح مجموعات من النقود المعدنية والورقية والطوابع للكثير من دول العالم التي يشارك بها أعضاء الجمعية .
ويقدم القائمون على الجناح شروحات للزائرين للتعريف بهواية جمع الطوابع والعملات ونشر هذه الهواية على نطاق أوسع.
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11:57ت م