جيزان 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسحظي جناح الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، باستحسان وإعجاب الزوار بما يضمه من معروضات تحكي التطور التاريخي للعملات والطوابع السعودية من عصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.ويضم الجناح مجموعات من النقود المعدنية والورقية والطوابع للكثير من دول العالم التي يشارك بها أعضاء الجمعية .ويقدم القائمون على الجناح شروحات للزائرين للتعريف بهواية جمع الطوابع والعملات ونشر هذه الهواية على نطاق أوسع.// انتهى //11:57ت م