ظهران الجنوب 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة في الـ11 من الشهر الجاري, دورة لمراقبي المساجد بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي بفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي, أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى توضيح ما يجب على المراقب من مسؤولية وتعامل تجاه منسوبي المساجد .// انتهى //11:59ت م