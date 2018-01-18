نجران 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد، عدداً من المحاضرات الدعوية والدروس العملية بمحافظة بدر الجنوب، خلال الفترة من الثامن من شهر جمادى الأولى وحتى الثالث عشر من شهر شعبان للعام الحالي .ويقام أولى الدروس العملية يوم الخميس القادم بعنوان "قصص من القرآن"، بجامع خادم الحرمين الشريفين، فيما يقام الدرس الثاني في العاشر من الشهر نفسه بعنوان "مواقف تربوية من السيرة النبوية"، بالمكتب التعاوني بالمحافظة .كما تقام في الثاني من شهر جمادى الثاني محاضرة بعنوان "تريد السعادة فالقرآن يجيبك"، في ثانوية سليمان بن عبدالملك، ومتوسطة مؤتة بالمحافظة.// انتهى //12:01ت م