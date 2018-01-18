بريدة 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسنظمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الطب "دورة الامتياز الطبي"، التي ناقشت آخر المستجدات العلمية والعملية لأكثر من 15 تخصصًا طبيًا، بمقر العيادات الخارجية، بحضور عددٍ من المحاضرين والمختصين من مختلف مناطق المملكة، حيث تمت خلال الدورة مناقشة أبرز مزايا وعيوب التخصصات الطبية .وبلغ عدد المستفيدين من الدورة أكثر من 150 طالبًا وطالبة، من خلال 8 محاضرات علمية, و32 ورشة عمل، بمشاركة أكثر من 20 طبيبًا وطبيبة في مختلف التخصصات الصحية، نوقش من خلالها كيفية رسم خطة الامتياز ودور الطبيب مع فريق العمل، بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات والتحديثات في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .كما شرح المحاضرون طريقة كتابة السيرة الذاتية النموذجية وعرضوا أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء كتابتها، بالإضافة إلى توضيح الجهات الوظيفية للأطباء وكيفية الحصول على الوظيفة فيها .من جانبه أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية بالكلية الدكتور نزار محمد باهبري, أن دورة الامتياز تعدّ من أهم الدورات التدريبية التي تساعد في تهيئة طالب الطب لمرحلة ما بعد التخرج، حيث تعد سنة الامتياز هي البداية الحقيقية للحياة العملية للطبيب، مشيراً إلى ضرورة استمرار مثل هذه الدورات والتوسع فيها لما تحققه من نتائج إيجابية لطلاب الكلية .وبين المُعيد في جراحة المسالك بالكلية الدكتور عمادي الوشمي، أن هذه الدورة التي تقام للمرة الخامسة على التوالي في جامعة القصيم، تعد الآن واحدة من أفضل وأكبر الدورات على مستوى التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن فكرتها انطلقت قبل ٦ سنوات بمبادرة من منسوبي كلية الطب في جامعة القصيم بهدف رسم طريق الطبيب قبل التخرج و تمهيد الطريق له نحو اختيار التخصص المناسب.// انتهى //12:09ت م