صبيا 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واساختتم مهرجان جازان البري " حنباص ٢ " بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، فعالياته أمس، بعد أن شهد أمسيات ثقافية وسباقات للتحمل ومسابقات في الكرة الشاطئية وبرامج للأطفال وعروضًا للخيول العربية الأصيلة ومسابقات فنية، بالإضافة إلى خيمة التراث الإنساني وخيمة للأسر المنتجة ضمت تحت سقفها أكثر من ثلاثين أسرة.وشهد حفل الختام أمسية شعرية للشعراء عبده جمالي, وموسى شافعي, وسعود الحمد، لاقت ثناء وإعجاب زوار المهرجان والمتنزهين.وعقب الأمسية، كرّم رئيس مركز القوز المشرف العام على المهرجان أحمد بن جابر العقدي، الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية واللجان المنظمة والصحف الداعمة والفرق التطوعية لجهودهم المتميزة في إنجاح فعاليات مهرجان جازان البري لهذا العام ١٤٣٩ هـ.وأشاد بجهود المنظمين للمهرجان واللجان والداعمين، مؤكداً أن الشكر لا يكفيهم والثناء لا يفيهم نظير ما قدموه من جهود في الفعاليات التي شهدها مهرجان هذا العام وفي فترة إعداد وجيزة .وأوضح العقدي أن تزايد أعداد المتنزهين بمهرجان "حنباص٢" من المنطقة وخارجها دليلاً على نجاحه، مبرزاً في هذا الصدد دور بلدية قوز الجعافرة, وأعضاء المجلس البلدي ولجنة التنمية ونادي الحي وجمعية البر، الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح الموسم ووضع المهرجان في مكانه اللائق على خارطة السياحة بمنطقة جازان كمنتزه بري وبحري.// انتهى //12:15ت م