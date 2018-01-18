سكاكا 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسيشكل مهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادي عشر والمقام بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا, واحة استثمارية وفرصة مناسبة لرواد الأعمال من الشباب والشابات السعوديين، ويلفت انتباه زواره العدد الكبير من الشباب والشابات اللذين يعملون في كشكات ومحلات صغيرة بالموقع ويمارسون عدد مختلف من الأعمال التجارية .وأشار المشاركون إلى أن المهرجان أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجدية لهم في هذه التظاهرة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحظى بحجم كبر من الزيارات المختلفة, مبدين رضاهم عن مشاركتهم في هذه النسخة من المهرجان ، واصفينها بالمثالية تمكنوا خلالها من الوصول لأهدافٍ كانوا يتطلعون لتحقيقها من هذه المشاركة , والتي دأب بعضهم عليها في هذا المهرجان منذ النسخة الأولى له ، وأولئك الذين يشاركون للمرة الأولى بعد الوقوف على مردود مشاركة منافسيهم في النسخة الماضية .واستطاعت الهنوف الدغماني خلال مشاركتها في استديو تصوير خاص داخل خيمة الأسر المنتجة إلى كسب رضا زبائنها من العائلات أثناء تصوير أطفالهم واصفةً مشاركتها بالمهرجان بالمثمرة، التي من خلالها قد تصنع لها اسماً في طريق الشهرة والتخصص في مجال التصوير النسائي .ويروي صاحب محل للعود والبخور عبدالعزيز الحزوم مشاركته في المهرجان، التي كانت عن طريق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف وهي عبارة عن كشك بشكل جمالي يعرض فيه أنواع البخور والعود , وأشاد الحزوم بالمشاركة وبإقبال زوار المهرجان على دكانه الذي استطاع من خلاله تسويق منتجاته وبيعها .وفي معرض الزيتون يلفت أنظار الزوار "دكان هوم " وذكر صاحب الدكان شادي سويلم الضويحي أن فكرة الدكان عبارة عن متجر لمستلزمات المنزل من إكسسوارات وتحف وأواني تستخدم للتقديم والضيافة ، كذلك أشجار وورود صناعية ، مشيرا إلى أن مشاركته هذه تعد الأولى في المهرجان وهي جيدة , مبينا أنه لما يشهده معرض الزيتون من حضوراً لافتاً انعكس ذلك على كثافة المبيعات في الدكان وذلك أضاف لنا عملاء جدد من داخل وخارج المنطقة .وفي أحد الأركان تشارك شريفة الفهيقي بمحل متميزة وتعرض ما تتميز به من تركيب العطورات واختيار الروائح من عطورات وخمريات وذلك على حسب طلب الزبون ورغبته, بالإضافة إلى عمل تصميم المباخر بأحجام وأشكال مختلفة تحمل أسماء الأشخاص , وامتدحت الفهيقي مشاركتها وكثرة الإقبال على منتجاتها مقدمة الشكر لكل من ساهم وعمل وسهل في مشاركة رواد الأعمال من الشباب في هذا المهرجان الكبير.ويظهر مقهى ELM بشكل جميل في ساحة المهرجان يعمل فيه طاقم عودي بديكور جاذب للزوار , يقدمون أنواع القهوة للزوار , ويضيف مهند العوينان أنهم سعيدين بتجربتهم وبالطاقم السعودي الذي يعمل بالمقهى ولفت لإقبال الزوار على وتحقيق عوائد مجدية من خلال مشاركتهم تحفزهم لمواصلة المشروع الذي يعد في بداياته .وفي متجر برواز للاتصالات يقف مالك المتجر عبدالكريم السلامة في متجره ويعرض لزبائنه أكسسورات ومستلزمات الهواتف النقالة , يقول السلامة أن متجره نجح ولله الحمد بكسب ثقة المستهلك لاعتماده على المنتجات الأصلية والماركات المعروفة وحصوله على عدد من الوكالات المعروفة , حتى تمكن أن يكون أسم مستهدف في هذا السوق الذي يعمل فيه عدد كبير من السعوديين , ويضيف أن المهرجان شكل له نقطة بيع ممتازة من خلال مشاركته وزاد عدد زبائن المتجر الذي نال على استحسانهم وثقتهم ما نعرضه من منتجات أصلية ومضمونه .وفي ساحة المهرجان مقابل معرض الزيتون يشارك أحد الباعة وهو مهند البديوي بالفود ترك الخاص به "برجر" وذكر أنه يدير العمل مع طاقم شباب سعودي يقومون بتجهيز المأكولات الطازجة والوجبات السريعة والعصائر ، وأضاف أن الإقبال الكبير على المهرجان من العائلات انعكس إيجابا على عملنا حيث أصبح الطلب على الوجبات بازدياد ولله الحمد .// انتهى //12:23ت م