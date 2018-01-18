الرياض 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واساطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، مسابقة ثقافية علمية بعنوان "حديث العلوم..ساهم ونمِ مهاراتك ومعارفك"، بهدف إثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي وتطوير المهارات في التلخيص والانتقاء والإلقاء .وتتمثل فكرة المسابقة التي تستمر حتى السبت الأول من جمادى الآخرة 1439هـ، في أن يقوم المشارك باختيار كتاب من ضمن الإصدارات العلمية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المتاحة على الموقع http://publications.kacst.edu.sa ،ثم تلخيصها وتسجيلها صوتياً بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، ورفعها على منصة أوديو كتاب، مع مراعاة الشروط والمعايير الأخرى الموضحة في موقع المنصة http://www.audioketab.com .يشار إلى أنه تم تخصيص جوائز للفائزين بالمسابقة تتمثل في جهاز لوحي ومبلغ مالي قدره (1000) ريال مع درع المسابقة وشهادة تقدير للفائز بالمركز الأول، وجهاز لوحي ومبلغ (500) ريال وشهادة تقدير للفائزين بالمركز الثاني والثالث، فيما سيمنح الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر مبلغ مالي قدره (500) ريال وشهادة تقدير.// انتهى //12:35ت م