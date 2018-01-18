تونس 01 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على بدء أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس، في العاصمة المصرية القاهرة, بمشاركة الرئيس محمود عباس، و أكثر من 86 دولة عربية وإسلامية ودولية, ونقلت في السياق, تأكيد الرئيس عباس, على أن الفلسطينيون مستمرون في عملية السلام .واهتمت في الشأن الليبي بتداعيات الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس والتي انتهت بمقتل 20 شخصا وإصابة العشرات , ولفتت إلى ما تعيشه العاصمة ميدانيا من توتر وأعمال عنف في ظل سيطرة الجماعات المسلحة عليها , مشيرة إلى أنباء حول استعداد ايطاليا لإرسال جنود عسكريين إلى ليبيا قريبا .ونقلت صحف تونس , في الملف الكوري , تصريحات للنائب الجمهوري الأمريكي ماك ثورنبيري , أعلن خلالها أن جيش بلاده يستعد بجدية كبيرة لحرب محتملة مع كوريا الشمالية معربا عن أمله بالا يضطر إلى وضع هذه الاستعدادات موضع التنفيذ .وكتبت صحف الخميس عن إعلان منظمة العفو الدولية معارضتها لتوجهات مشروع القانون الفرنسي الجديد المتعلق بتنظيم الهجرة واللجوء الذي تقدم به رئيس الوزراء ادوار فيليب لمنظمات المجتمع المدني,والهادف إلى ضرورة التفرقة بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين.وتطرقت في شأن آخر, إلى اجتماع عقده برلمان كاتالونيا أمس في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة محلية بعد انتخابات جرت في ديسمبر الماضي , وذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كان الإقليم سيواصل مساعي الانفصال عن إسبانيا .وضمن تقارير متفرقة ركزت صحف اليوم على مباشرة البرلمان البريطاني التصويت على مشروع قانون حكومي لإنهاء التشريعات الأوروبية على القوانين المحلية في البلاد, وتمكن قوات الجيش المصري من القضاء على إرهابي والقبض على 22 آخرين بشمال سيناء أمس وحجز أسلحة وأجهزة اتصال بحوزتهم .// انتهى //12:38ت م