بغداد 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واساهتمت الصحف العراقية اليوم بدعوة عدد من الكتل السياسية العراقية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق في 12مايو القادم إلى العام القادم 2019.كما اهتمت بغداد بالمطالبات بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2018م ودعوة مفوضية الانتخابات مجلس النواب إلى الإسراع بحسم المصادقة على قانون الانتخابات لتمكينها من إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.ونوهت برفع جلسة مجلس النواب العراقي أمس بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة عدم حضور نواب الكتل الكردية وتحالف القوى العراقية الجلسة, التي كان من المقرر أن تكرس للتصويت على قانون الموازنة العامة للبلاد.ولفتت إلى أن ما يمر به العراق من تحديات يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والبرلمان لتجاوزها والإسراع بإقرار قانوني الموازنة والانتخابات.ونوهت بدعوة مفوضية الانتخابات الكتل والاحزاب والتحالفات السياسية إلى الإسراع بحسم أسماء مرشحيها للانتخابات القادمة.// انتهى //12:38ت م