إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسلقي شرطيان مصرعهما إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على رجال الشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن عناصر مجهولة الهوية أطلقت النار على فرقة لقوات الشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على طريق سرياب وسط مدينة كويتا ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، حيث توفى اثنان منهم بعد وقت قصير من نقلهم إلى المستشفى.وأضافت أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا بهجمات مماثلة في مدينة كويتا خلال اليومين الماضيين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث ، في حين تواصل أجهزة الأمن جهودها للبحث عن العناصر التي تقف وراء ذلك.// انتهى //12:39ت م