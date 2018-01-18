جدة 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واستأهل ستة من طلاب حلقات القرآن الكريم التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "خيركم" بجدة , لتصفيات مسابقة مملكة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي) في المرحلة الأولى , التي تحظى برعاية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية ضيف الله الحقوي , أن طلاب الجمعية يُمثلون المملكة في العديد من المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وكان لهم نصيب من جوائزها داخل الوطن وخارجه , عاداً المسابقة بالعالميّة خدمةً للقرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوته وترتيله .// انتهى //12:41ت م