جيزان 01 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 18 يناير 2018م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان، لوالد شهيد الواجب الرقيب أحمد بن شريف إبراهيم الحريصي من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداءه الواجب دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .وأعرب سموه لوالد الشهيد عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد - رحمه الله -، من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادتهم الرشيدة، معبرا عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الحريصي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .بدورهم، عبر ذوو الشهيد الحريصي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة - رعاها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //12:44ت م