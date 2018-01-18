الدمام 01 جمادى الأولى 1439 هــ الموافق 18 يناير 2018 م واستحول مهرجان "سفاري بقيق" بنسخته الثانية ، من مهرجان تراثي سياحي سنوي إلى جسر للتواصل الحضاري بين شعوب وأجناس مختلفة ، حيث استقبل منذ يومه الأول مئات الزوار من المقيمين في المملكة من دول مختلفة من العالم ، الذين حضروا لمشاهدة فعاليات المهرجان والتعرف عن قرب على التراث العريق لصحراء المملكة.وعبر الزوار الأجانب عن سعادتهم البالغة بزيارة المهرجان وفرصة التجول في جميع المواقع والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية المتنوعة، فيما التقطت عدسات كاميراتهم الصور للفعاليات التراثية ووثقوها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.وبين المشرف على برامج مهرجان سفاري بقيق فيصل العتيبي أن المهرجان يستقبل يومياً عدد كبير من العائلات الأجنبية العاملين في شركات المنطقة الشرقية وخارجها، مشيراً إلى أنهم حريصين على زيارة المهرجان ومتابعة فعالياتها والتواجد في ميدان العروض التي تقع في الصحراء بهوائها النقي ورمالها الذهبية.وأوضح العتيبي أن فعاليات المهرجان يرسخ عادات وتقاليد أصيلة ويحافظ عليها، بموروث ثقافي يبحث عنه السائح كونه من أهم عوامل الجذب السياحي، مضيفاً أن العائلات يوثقون تراث صحراء المملكة، وينقلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى بلدانهم في أوروبا وأمريكا وأسيا وافريقيا وأستراليا بصورة جميلة تحمل رسالة للتعايش السلمي.// انتهى //22:29ت م