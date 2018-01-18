فيلنيوس 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي حفل الاستقبال السنوي الذي أقامته فخامة رئيسة جمهورية ليتوانيا داليا غريبوسكايني في القصر الجمهوري بفيلنيوس، بحضور معالي وزير الخارجية ليناس لينكيفيشوس، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الليتوانية، والسفراء المعتمدين لدى جمهورية ليتوانيا.ونقل السفير فهد الرويلي لفخامة الرئيسة داليا تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وللشعب الليتواني، فيما بادلته فخامتها نقل شكرها وتمنياتها الطيبة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وللمملكة حكومة وشعبا.والتقى السفير الرويلي خلال حفل الاستقبال بمعالي وزير الخارجية الليتواني لينكيفيشيوس، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.// انتهى //22:49ت م