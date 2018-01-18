الرياض 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسينظم الاتحاد السعودي للفروسية بعد غدٍ السبت في جدة كأس الهيئة العامة للرياضة لفروسية قفز الحواجز ضمن سباقات الاتحاد لهذا الموسم .وخصص لكأس الهيئة العامة للرياضة الشوط الأخير من المنافسات التي انطلقت أمس على ارتفاع 145 سم لخيول الدرجة الأولى ، بمشاركة نخبة من فرسان المملكة .وكانت أشواط البطولة انطلقت أمس وتختتم بعد غد ٍ السبت حيث خصص اليوم الأول لأشواط فرسان الدرجة السادسة( المبتدئين ) والدرجة الخامسة للفرسان أقل من 14 سنة والدرجة الرابعة للفرسان تحت 16 سنة .فيما خصصت أشواط اليوم للدرجة الثالثة والناشئين تحت 18 سنة والدرجة الثانية والدرجة الأولى ، فيما خصصت أشواط الغد للمباراة المفتوحة على ارتفاع من 90 إلى 100 والمباراة المفتوحة الثانية على ارتفاع من 100 إلى 110سم, إضافة إلى شوط الدرجة المبتدئة والدرجة الخامسة والدرجة السادسة .//انتهى //23:19ت م