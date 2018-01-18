رياضي / جدة تستضيف منافسات كأس الهيئة للرياضة لفروسية قفز الحواجز
الخميس 1439/5/1 هـ الموافق 2018/01/18 م واس
الرياض 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واس
ينظم الاتحاد السعودي للفروسية بعد غدٍ السبت في جدة كأس الهيئة العامة للرياضة لفروسية قفز الحواجز ضمن سباقات الاتحاد لهذا الموسم .
وخصص لكأس الهيئة العامة للرياضة الشوط الأخير من المنافسات التي انطلقت أمس على ارتفاع 145 سم لخيول الدرجة الأولى ، بمشاركة نخبة من فرسان المملكة .
وكانت أشواط البطولة انطلقت أمس وتختتم بعد غد ٍ السبت حيث خصص اليوم الأول لأشواط فرسان الدرجة السادسة( المبتدئين ) والدرجة الخامسة للفرسان أقل من 14 سنة والدرجة الرابعة للفرسان تحت 16 سنة .
فيما خصصت أشواط اليوم للدرجة الثالثة والناشئين تحت 18 سنة والدرجة الثانية والدرجة الأولى ، فيما خصصت أشواط الغد للمباراة المفتوحة على ارتفاع من 90 إلى 100 والمباراة المفتوحة الثانية على ارتفاع من 100 إلى 110سم, إضافة إلى شوط الدرجة المبتدئة والدرجة الخامسة والدرجة السادسة .
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23:19ت م