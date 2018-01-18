رام الله 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسدعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات وبرامج سياسية فاعلة لإنقاذ السلام في المنطقة، وحماية المبادئ والمنظومة الحقوقية والدولية التي بناها عبر السنين، ولجم سياسات الاحتلال، من خلال ترجمة وتجسيد موقفها الثابت والمتعلق بحل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إلى أمر واقع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.وأكد عريقات في تصريحات له اليوم ، موقف المنظمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت دورها الراعي للعملية السياسية باعترافها غير القانوني بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وثمن موقف الاتحاد الأوروبي وتصويت دوله في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان ترمب.وقال: إن "عدول الإدارة الأميركية عن القانون الدولي يشكل خطراً على المنظومة الدولية برمتها، وسيجر المنطقة والعالم إلى موجة لا تنتهي من الحروب والفوضى الدولية التي لا تحمد عقباها.وطالب عريقات، الاتحاد الأوروبي بدعم "الأونروا"، وسد الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة في ميزانية وكالة الغوث.//انتهى//23:20ت م