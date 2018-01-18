حائل 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل الدولي 2018م في نسخته الـ 13 اليوم، السائق السعودي عيسى الدوسري وملاّحه الإماراتي علي عبيد بجائزة الأمير سعود بن عبدالمحسن وذلك بعد تحقيقهما لأسرع توقيت في المراحل الثلاث الخاصة.كما توج سموه أبطال سباقات الرالي بالمراكز الثلاث الأولى في فئتي السيارات والدراجات النارية ، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وذلك في منتزه المغواة.وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ، ثم بدئ حفل التتويج بآيات من الذكر الحكيم .بعدها ألقى مدير عام التسويق والعلاقات العامة في شركة نيسان عبدالإله وزني كلمة أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير منطقة حائل في سبيل انجاح الرالي في نسخته 13 مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب فكرة هذا الحدث الرياضي الكبير ، الذي جعل حائل وجهةً سياحيةً بارزة في المملكة، متطلعاً إلى استمرار الشراكة والتعاون لتطوير الرالي خلال الأعوام المقبلة مؤكداً أن الشركة ماضية في دعم جميع السائقين السعوديين للظهور والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم.ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة الرالي خلال السنوات الماضية .// يتبع //23:46ت م

بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمة نوه فيها بالدعم السخي من القيادة الحكيمة التي لم تذخر وسعاً في تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير جميع السبل التي من شأنها رفعة وتطور الوطن والمواطن .وقال :" إننا تلقينا وعوداً من الحكومة الرشيدة بدعم رالي حائل " مثمناً الاهتمام والدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .وأشاد سموه بالدور الريادي الذي قدمه سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز منذ أن طرح سموه فكرة أول رالي صحراوي للسيارات في المملكة وكان له البصمة الأولى في رالي حائل ، مثمناً لأبناء وأهالي حائل وما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية ومقومات ساعدت على نجاح هذا الحراك التنموي في كافة المجالات .وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد الشكر والتقدير لرجال الأمن ولكل العاملين في جميع القطاعات والفعاليات وشركاء النجاح من الرعاة ، مشيراً إلى توجه الهيئة العليا لتطوير المنطقة على إعادة منظومة الرالي في السنوات القادمة والاتفاق مع الاتحاد الدولي للسيارات للتنسيق بما يخدم مصلحة الرالي والفعاليات المصاحبة في منظومة جديدة سينعكس أثرها اقتصادياً على المنطقة .وقال سموه " إننا نعد حائل وأبنائها بأن يكون للرالي بصمة نوعية في السنوات المقبلة " .// يتبع //23:46ت م

بعدها كرم سمو أمير المنطقة ، رعاة الرالي ورؤساء اللجان التنفيذية .عقب ذلك تقدم أبطال الرالي في موسمه الـ 13 على متن مركباتهم ودراجاتهم النارية الفائزة لصعود منصة التكريم تباعاً، ولقاء سموه وتسلمهم الكؤوس والجوائز، حيث قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد جائزة الأمير سعود بن عبدالمحسن " سيارة جيب سفاري" لبطل رالي حائل السائق عيسى الدوسري وملاّحه الإماراتي علي عبيد اللذان حقق المركز الأول في فئة T1 على متن سيارتهم نيسان نافارا ، وجاء المتسابق سامي الشمري وملاحه عبدالله الشمري في المركز الثاني على متن سيارة نيسان في فئة T1، وحل أحمد الشهيل في الترتيب الثالث برفقة ملاحه رشيد الشمري على متن سيارة نيسان في فئة T1 .كما سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد المتسابق أحمد الشقاوي وملاحه الروسي أليكسي كوزميتش تويوتا T2 جائزة المركز الأول في رالي حائل لفئة T2 وهي سيارة نيفارا نيسان ، وكذلك جوائز أخرى مقدمة للمتسابق منيف السلماني وملاحه العماني أحمد الحجري T2 اللذان حلا في المركز الثاني على متن سيارة نيسان ، والمتسابق يوسف السويدي وملاحه زياد الحربي على متن سيارتهما نيسان في فئة T2 اللذان حلا ثالثا .كما تم تكريم الفائزين في فئة T3 حيث جاء في المركز الأول طلال الذكير وثانياً صالح السيف وثالثاً عبدالله العفالق ، وتكريم الفائزين بسباق الدراجات النارية (quad) عبدالمجيد الخليفي الذي حل بالمركز الأول ، وجاء ثانيا رياض الشمري وثالثا سلطان البلوشي .حضر حفل التتويج مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد وعدداً من المسؤولين في المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين .// انتهى //23:46ت م